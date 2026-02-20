中国では旧正月「春節」の大型連休が始まっています。中国政府が日本への渡航自粛が呼びかけるなか、北海道内の観光地はどのような影響が表れているのでしょうか。（向山記者）「札幌市の二条市場です。新鮮な海鮮を求めて多くの人で賑わっています」（オーストラリアから来た人）「娘はすしが好き。すしを食べて公園で雪だるまを作る予定」（オーストラリアから来た人）「（初めての雪は）とてもおもしろくてやわらか