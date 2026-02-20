中国では、冬休みと春節（旧正月、2026年は2月17日）連休の相乗効果で、氷雪観光の人気が一段と高まっています。黒竜江省ハルビンの氷像ライトアップから新疆ウイグル自治区アルタイのパウダースノー、河北省崇礼にある北京冬季オリンピック会場、さらには南方各地の屋内型スキー施設まで、南北をまたぐ「氷雪ブーム」が今年の春節市場の最大の目玉となっています。氷雪観光は“冷たい資源”を“熱い経済”へと転換する新たな消費