モデルでタレントのゆきぽよが１９日、ＡＢＥＭＡ「資産全部売ってみた」に出演。愛車も高級バッグも全部売った理由を明かした。ゆきぽよは２１年に知人男性の事件に巻き込まれ仕事が激減。家からも出られない日々が続き、「母が迎えに来てくれた」という。そこから実家に戻り、家族や幼なじみが支えてくれたことから「救われた」と感謝。そのおかげで「ここ１年、ようやく整理がついた。バラエティだけがすべてじゃないとか