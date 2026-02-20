俳優の齊藤京子、井桁弘恵が２０日、都内で行われた、映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」の初日舞台あいさつに主演の木村拓哉、共演の綱啓永、猪狩蒼弥、倉悠貴と出席した。この日は全員が黒を基調とした衣装で登場。齊藤はノースリーブ、井桁はオフショルダーのタイトなドレス姿で、圧巻の美共演で会場を魅了した。警察学校の実態をリアルに描いた「教場」シリーズは今作が最終章。木村演じる鬼教官と生徒たちの手に汗握る対峙が