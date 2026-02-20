ボートレース若松の開設73周年記念競走「G1全日本覇者決定戦」は20日、12Rで優勝戦が行われ、木下翔太（34＝大阪）がインからコンマ09のトップスタートで逃げ切ってで1着。16回目のG1優勝戦進出で念願のG1初制覇となった。2着に池田浩二、3着は西山貴浩が入り3連単＜1＞＜3＞＜4＞は890円（3番人気）。レース直後のインタビューで「メチャうれしいです」と喜びを爆発させた木下は「自分の勝負弱さが続いてたんで、ようやく結果