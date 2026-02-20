エヴァートン女子に所属するなでしこジャパンのDF北川ひかるが、ピッチ外でも輝き（？）を放っている。クラブ公式SNSが公開した、リカバリー中のユーモラスな動画が話題だ。【映像】北川ひかるの「ずぶ濡れ謎ダンス」エヴァートン女子の公式Xおよびインスタグラムは、日本時間2月20日に1本のショート動画を投稿。映像には、練習後のリカバリーとして氷水の入った黒い巨大なバケツ（アイスバス）に浸かり、寒さに耐える北川の姿