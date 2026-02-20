突然、見知らぬ人に話しかけられたら、戸惑ってしまう人が多いでしょう。筆者もある日突然、見知らぬ女性に話しかけられ、戸惑いながらも会話をした経験があります。しかし、この出会いは不思議な縁で結ばれていたのでした。 その場限りの話し相手、と思っていたらまさかの半年後に……!?