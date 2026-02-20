猫のお腹がたるんでいる理由3つ 猫のお腹のたるみは、ひとつの理由だけで起こるものではありません。生まれ持った身体構造によるものから、成長過程や生活習慣の影響まで、いくつかの要因が関係しています。 ここでは、猫のお腹がたるんで見える主な原因を3つに分けて解説します。 1.生まれつきの身体構造 猫のお腹がたるんで見える最も一般的な理由は、生まれつきの身体構造である「プライモーディアル・ポ}