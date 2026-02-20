プロ雀士の成海有紗が、17日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】これが自慢の三倍満ボディ！美人プロ雀士の初グラビア作品 成海は2021年にプロテストに合格し、日本プロ麻雀協会に入会したプロ雀士。スタイルの良さも有名で、“三倍満ボディ”の異名も持っている。 同号では、自身初の水着グラビアに挑戦。キャッチコピーは「雀士、乱れる」と題され、胸元からは自慢の三倍満ボディを存分に