日韓合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した7人組グローバルボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）による冠バラエティ番組『NEXZカンパニー』が、26日深夜（深2：15〜深2：45）に地上波フジテレビ（※関東ローカル）で放送されることが決定した。【別カット】ユニットカットも！沼落ち不可避のNEXZ『NEXZカンパニー』略して“ネクカン”では、次世代を担うメンバーが集められたグループとして、