千葉県・市川市動植物園は20日、公式Xを更新。話題を集めるニホンザル・パンチをめぐって声明を発表した。【写真】子サルの引きずられ動画に声明を発表した市川市動植物園子ザルのパンチがオランウータンのぬいぐるみを引き連れながら、サル山の群れになじもうとする姿が話題を集め、同園で人気者となっている。公式Xでは「昨日(2/19)に撮影されたと思われる『パンチが引きずられる動画』について」と題した文書を画像で投稿