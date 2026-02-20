男子ハーフパイプ予選技を決める松浦透磨＝リビーニョ（共同）20日のフリースタイルスキー男子ハーフパイプ予選で松浦透磨（岐阜日野自動車）は74.75点で13位となり、上位12人による決勝に進めなかった。（共同）