嵐の二宮和也（42）が司会を務める日本テレビのバラエティー「ニノさん」（金曜後7・00）が20日、最終回を迎えた。「ニノさん」は二宮の初冠番組として2013年にスタート。日曜の昼や朝に長らく放送され、24年10月に金曜午後7時のゴールデン帯に進出したが、1年半で幕を下ろすことになった。最終回は「お世話になった仲良しゲスト大集合」と題して、スタジオに渡辺謙、多部未華子、有村架純ら豪華俳優陣が登場した。番組終