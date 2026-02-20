全国から選りすぐりのおいしいギョーザが集結するイベントが20日に長崎市で開幕しました。 会場では、サツマイモグルメを楽しめるイベントも同時開催されています。 北海道産のチーズをたっぷりかけた「チーズ揚げ餃子」や、もっちり食感が特長の「宮崎餃子」など、全国から17店舗48種類が集結しました。 20日に長崎市の出島メッセ長崎で開幕した「餃子JAPANフェスin長崎」。