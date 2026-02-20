金沢大学人間社会研究域の50代の男性教授が、学生に対し度重なる暴言や威圧的行為を行っていたとして、出勤停止1か月の懲戒処分を受けたことが分かりました。金沢大学によりますと、2024年8月、学生から学内の総合相談室に、50代の男性教授によるアカデミック・ハラスメントについて相談がありました。その後、学生と行った面談内容に基づき、ハラスメント調査委員会が事実関係について調べたところ、男性教授が度重なる暴言や威圧