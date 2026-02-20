嵐・二宮和也がMCを務める日本テレビ系『ニノさん』が、20日放送の『ニノさんSP』（後7：00〜後8：54）の放送をもって、レギュラー枠での最終回を迎え、2013年から続いた約13年の歴史に幕を下ろした。【番組カット】ラスト放送…集結したニノさんファミリー今回は、赤楚衛二、阿部詩、有村架純、浦川翔平（THE RAMPAGE）、多部未華子、吉田鋼太郎、渡辺謙（※五十音順）と、豪華メンバーが勢ぞろい。ファミリーの菊池風磨、陣