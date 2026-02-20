女子スキークロス1回戦滑走する中西凜（右）＝リビーニョ（共同）20日の女子スキークロスで日本勢はいずれも1回戦で敗退した。中西凜（京都光華ク）は26位、向川桜子（富士フイルムBI秋田）は27位、新井真季子（岐阜日野自動車）は31位。マイヤー（ドイツ）が優勝した。（共同）