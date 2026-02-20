ガンバ大阪は20日、同クラブのトップチームに所属する3名の選手の負傷を発表した。ケガが明かされたのは、DF福岡将太、DF佐々木翔悟、DF横井佑弥の3選手。福岡と佐々木については、ともに15日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・WESTグループ第2節の名古屋グランパス戦で負傷していた。0−0で突入したPK戦の末に名古屋が勝利した同試合、佐々木はスタメン出場していたが、66分にピッチに座り込み、負傷交代。その佐々木に