俳優の木村拓哉（53）が20日、都内で映画「教場Requiem」（中江功監督）初日舞台あいさつに登壇し、教え子キャスト陣に感謝の言葉を贈った。警察学校の実態をリアルに描いた人作シリーズのの最終章。前編「Reunion」はNetflixでの配信で、後編の「Requiem」は劇場公開される。木村は適性がないと感じた生徒には、容赦なく退校届を突き付ける厳しい教官・風間公親を演じた。警察学校の生徒を演じたキャスト陣は、訓練を受けてから