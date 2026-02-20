タレントの小島瑠璃子が１９日、ＡＢＥＭＡ「資産全部売ってみた」にＭＣで出演。ゲストのゆきぽよの仕事激減の体験を聞き「分かる点が多くて…」と自分の体験を振り返った。番組は、自分の資産を売って新たな人生をスタートする…という企画番組。ゆきぽよは２１年に知人男性の事件に巻き込まれ仕事が激減。当時のことを聞かれ「トラウマ…。思い出したくない。死にたいしかなかった」と泣きながら告白。「仕事が一気に真っ白