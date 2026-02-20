All About ニュース編集部は2026年1月30日〜2月1日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）」に関するアンケート調査を実施しました。テレビ朝日系では、多くの話題作を放送し高視聴率を獲得しているところです。それでは、「好きな2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）」ランキングの結果を紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：『相棒 season24』／106票2位は『相棒 season24』でした。