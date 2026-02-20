バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！今回は、夜空を見上げたくなるような言葉や、生き物の名前などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ざほ□□うとび□□ぼ□□んヒント：2月後半から3月生まれの人の誕生星座といえば？答えを見る↓↓↓↓↓