iPhoneのバッテリーは設定や使い方を少し変えるだけで持ちや劣化スピードに違いが出ると言われていますが、具体的には何をすればよいのか知らない人も多いはず。そこで本記事では、バッテリーが劣化する仕組みや、長持ちさせる方法を紹介します。【画像】iPhoneバッテリーを劣化させる！ やってはいけないNG使用法4選バッテリーが劣化する仕組みiPhoneで使われている「リチウムイオンバッテリー」は、「フル充電サイクル」の回数に