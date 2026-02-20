8人組アイドルグループ・timeleszが出演する密着ドキュメンタリー番組『timelesz project -REAL-』（以下、『タイプロ2』）のVOL.2が、2月15日に配信されました。オーディションを経て8人体制となったtimeleszの裏側に密着する番組で、VOL.1は1月9日に配信。『timelesz project -AUDITION-』（以下、『タイプロ』）のその後を追った番組となり、葛藤しながらも成長していくメンバーの姿が映し出されました。 ※若干のネタバレ要素