F1直系の電動ターボを搭載した最強SUV！メルセデス・ベンツの主力SUV「GLC」をベースに、モータースポーツの知見を惜しみなく注ぎ込んだハイパフォーマンスモデル、メルセデスAMG「GLC 43 4MATIC（4マチック）」が、現行モデルとして大きな存在感を放っています。2024年2月15日に日本で発売された現行モデルは、第2世代となる「X254」型です。2016年に登場した初代モデルは3リッターV6ツインターボエンジンを搭載していました