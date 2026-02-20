第49回日本アカデミー賞の話題賞の最終結果が2月20日に発表された。作品部門に『ファーストキス 1ST KISS』、俳優部門に『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』に出演した松村北斗が選ばれた。松村のW受賞のような形となったが、2025年の活躍を振り返れば多くの人が納得できる結果だろう。 参考：松村北斗、第49回日本アカデミー賞話題賞の俳優部門受賞作品部門は『ファー