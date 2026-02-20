20日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャルWBC日本戦全部やる！出陣まであと2週間！WBCにロックオン！！』に出演した内川聖一氏が、WBCに出場した当時の感想について言及した。内川氏は第2回、第3回、第4回WBC日本代表に選出され、第2回大会の世界一に貢献。内川氏は「2回大会初めて選ばれた時というのは、先輩方がすごい方ばっかりですし、自分もそこに入っていくのが不思議な感覚で行ったのを覚えていま