「ZOZOTOWN」のポップアップストア「ZOZOTOWN NAGOYA」が、2月26日（木）〜3月8日（日）の期間、愛知・名古屋市にあるKITTE名古屋 1階アトリウムで開催される。【写真】“TOWN”をイメージした空間デザイン！ポップアップストアの詳細■来場特典も用意今回開催される「ZOZOTOWN NAGOYA」は、“TOWN（街）”をイメージした空間で、服を愛するZOZOスタッフがZOZOのファッションデータをもとに、ブランドの垣根を超えたトレンド