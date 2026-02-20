２０日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）が銀メダルを獲得。北京五輪の銅メダルに続く個人種目２大会連続、そして団体との連続複数メダルはフィギュア日本女子初の快挙。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルで