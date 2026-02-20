【モデルプレス＝2026/02/20】KEY TO LITの猪狩蒼弥が20日、都内で開催された映画「教場 Requiem」初日舞台挨拶に出席。木村拓哉によるサプライズ秘話を明かした。【写真】木村拓哉主演「教場」舞台挨拶、STARTOアイドル・人気俳優ら豪華集結◆木村拓哉、劇場バルコニー席からサプライズ登場本作は、未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」を舞台に、厳しい教官・風間公親（木村）と彼の教え子たちが織りなすドラマを描く。この