前節、今シーズン初勝利を手にしたユナイテッド。連勝をかけて、あさって22日日曜、再びホームで山口と対戦します。 （記者）「春を思わせるような暖かな日差しの鹿児島市。グラウンドからは活気ある声が聞こえてきます」 前節、逆転勝ちで今季初勝利をつかんだユナイテッド。それでも「うかれることはなく」、この日の練習では引き締まった表情を見せ、ボールを“取り切る”などのやり切る姿勢を改めて徹底。