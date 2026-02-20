社会インフラの更新は 待ったなしの状況 ─大成建設社長の相川善郎さん、26年の建設業界の見通しは？ 相川26年は個人消費なども徐々に回復するでしょうし、建設需要は安定的に推移するものと見ています。 また、高市首相の総合経済対策には期待しています。今、「危機管理投資」「成長投資」が打ち出されていますが、その中で私ども建設業が貢献しなければならないことが、明確になっていると思います。