能登半島地震で被災し公費で解体される氷見市中央町のビルをめぐるニュースです。地元の住民などが今後のまちづくりの方針をまとめ、きょう、菊地市長に提出しました。公費解体されるのは、氷見市中央町にあるビルです。鉄骨3階建てで16世帯が所有していますが、築50年以上が過ぎたうえ能登半島地震で半壊以上の判定を受けた部分があり、公費解体されることになりました。中央町では、地元住民などが東京科学大学の教授や学