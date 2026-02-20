きょうは、視聴者の方から寄せられた美しい夕暮れのワンシーンからお伝えします。富山市の坂本さんからKNB投稿ボックスに寄せられたきのう夕方の映像です。あかね色に染まった空を背景にハクチョウが列をなして悠々と飛んでいます。撮影した坂本さん、きのうは仕事帰りに富山市八尾町の井田川沿いを通ったところ、100羽を超えるハクチョウを見つけ、思わずスマートフォンを向けました。美しい姿に癒されて、仕事の疲れ