様々な分野での人手不足が深刻化する中、県は、2040年に県内の労働人口が10万3千人あまり不足するという試算を公表しました。県の新年度予算案では人材確保対策を重点の一つとしています。県は、将来の労働人口の状況を予測するため、富山県立大学や研究機関と合同でシミュレーションを行っていて、きょう、人材確保に関する会議で結果を報告しました。それによりますと現状のまま推移した場合、2040年には、労働人口が10万3