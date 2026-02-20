◆上野キャスター富山市政担当の清水記者です。富山市の新年度予算案、ポイントはなんでしょうか。◆清水万梨子記者人口減少と少子化への対策です。市は今回の予算案で新たに特別枠を設けました。富山市の人口は先月末の時点でおよそ40万1000人で40万人割れが迫っています。市町村合併で今の富山市が誕生した2005年と比べると1万7000人余り減っています。この流れに歯止めをかけるとともに、人口減少に対応できる社会を作っ