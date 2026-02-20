日向坂４６の正源司陽子（１９）、渡辺莉奈（１７）、藤嶌果歩（１９）、山下葉留花（２２）ら４期生１１人が２０日、都内で映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」のバースデイ記念上映最終回お祝い舞台あいさつに登壇。続編となる「ゼンブ・オブ・ワールド」の製作決定がサプライズで発表された。同作は２４年に公開後、２５年からはメンバーの誕生日に再上映されていた。この日、最後に誕生日を迎えた竹内希来里（２０）がケーキ