富山市はきょう、新年度予算案を発表しました。一般会計で1997億円余りで過去最大の規模となっています。富山市の藤井市長が発表した新年度予算案は、一般会計で1997億7600万円余りで、今年度の当初予算をおよそ42億円上回り、3年連続で過去最大となりました。富山市総合体育館やオーバード・ホール大ホールの大規模改修、また中央通りの再開発事業が本格化していることなどが増額の理由だとしています。