日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は20日、ニューヨークで4〜5月に開かれる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に、事務局長の浜住治郎さん（80）ら8人を派遣すると発表した。国連ロビーで原爆展を開催するほか、現地の学校などで被爆体験を証言する。被団協によると、浜住さんのほか、事務局次長の浜中紀子さん（82）や、代表理事の松浦秀人さん（80）のほか、被爆2世らが参加する。再検討会議は4月27日〜5月22日に開催。