【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に個人の中立選手として出場したロシア出身の選手が閉会式に招待されたとの報道に関し、国際オリンピック委員会は20日「参加の可否は決定していない」と述べた。共同通信の取材に答えた。