富山市の家庭ごみをめぐるニュースです。市の環境審議会は、きょう市内の家庭ごみ収集の有料化をすすめるべきと市長に答申しました。富山市は来年10月の有料化を目指します。きょうは審議会の九里徳泰会長が藤井市長に家庭ごみ収集の有料化導入について答申書を提出しました。富山市はごみ処理経費の削減や焼却施設の寿命を延ばすことを目指して、家庭ごみの排出量を減らそうと、指定ごみ袋による有料化を検討してきました。