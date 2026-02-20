上野厚生労働相は２０日の閣議後記者会見で、ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）由来の再生医療製品２製品の初承認の時期について、「早ければ３月上旬」との見通しを示した。２製品を使った治療は今夏にも始まる可能性がある。上野厚労相は「成長戦略の一つである創薬先端医療に政府全体として官民投資を促進し、支援を進めたい」と述べた。２製品は、虚血性心筋症の治療に使う「リハート」（商品名）と、パーキンソン病を対象