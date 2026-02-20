シカゴ・ブルズは18日、公式Instagramを更新。河村勇輝（24）が登場するNBAゲーム『NBA 2K26』の最新レーティングが大幅に上昇したことを伝え、大きな反響を呼んでいる。 【画像】NBA Japan、河村勇輝のブルズ復帰を“SLAMDUNK”風イラストで祝福「センス良！！」「っしゃあああああ」と反響 公開されたビジュアルは、河村の凛々しいプレー姿の背景に「72」の数字が大きく書き込まれたもの。その横には