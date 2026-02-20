【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月11日、りりあ。の約2年ぶりとなるアコースティック形態でのワンマンライブ『Acoustic OneMan Live「りりあ。の隣で。』が、東京・渋谷WWW Xにて開催された。 ■一つひとつの言葉を丁寧に歌い届けていく 開演の時刻になると、サポートメンバー・竹縄航太とともに、りりあ。がステージイン。そして、竹縄が奏でる清廉なキーボードの調べを受けて