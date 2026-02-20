本日の日経平均株価は、米株安や中東の地政学リスクを警戒した売りが優勢となり、前日比642円安の5万6825円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期の最終利益・配当予想の上方修正と自社株買い発表が好感された大