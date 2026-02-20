TBSは3月9日、映画『ラストマイル』を本編ノーカットで地上波初放送する（後8：55）。併せてドラマ『MIU404』の再放送も決定した。【画像】映画『ラストマイル』勝俣奏太（前田旺志郎）＆白井一馬（望月歩）の登場シーン2024年8月23日に劇場公開した、公開直後から大きな話題を呼び、興行収入59億円を突破、観客動員400万人超を記録する大ヒットとなった『ラストマイル』。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界線で物語が展