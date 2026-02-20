崎山蒼志が、4月15日に2年8カ月ぶりとなるニューアルバム『good life, good people』を発売することを発表した。併せて、6月12日に東京・Spotify O-EASTにて＜good life, good people＞の開催も決定したことを明らかにした。アルバム『good life, good people』は、崎山蒼志4枚目のフルアルバム。TVアニメ『SANDA』のEDテーマでPASTASTAのkabanagu、yuigot、トラックメーカー・kosamegaと制作した「ダイアリー」や、TVアニメ『青の