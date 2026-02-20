THE SUPER FRUITが、配信シングル「恋はメリーゴーランド」のMVを公開した。MVは、“チグハグ大人になりました”をテーマに、これまでのスパフルから“ちょっと大人びた姿”を表現した映像内容になっているという。冒頭「愛してるゲーム」をするシーンから始まり、背伸びしたデートに挑むコミカルな姿や、ダンスシーンではキレキレに踊る姿など、1本のMVの中でスパフルの様々な表情を楽しむことができるとのこと。◆◆