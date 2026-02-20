ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）3位の20歳アリサ・リウ（米国）が150.20点、合計226.79点で金メダルを獲得した。かつて“天才少女”と呼ばれ、紆余曲折を経た歩みに「アリサ・リウの人生、完全に漫画の主人公じゃん」などと驚きの声が上がっている。一躍、その名が世界に知られたのは時をさかのぼること7年前。2019年1