J:COMは2月24日0時より、動画配信サービス「J:COM STREAM」において、福岡ソフトバンクホークスの長編ドキュメンタリー映画「映画 HAWKS SP!RIT−273日の記憶−」の見放題・最速配信を開始する。映画 HAWKS SP!RIT−273日の記憶−○5年ぶりに日本一を奪還した2025年シーズンに密着この作品は、福岡ソフトバンクホークスが制作したドキュメンタリー映画の第3弾。2025年シーズン、開幕3連敗や主力選手の大量離脱、12年ぶりの単独最下